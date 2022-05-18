Они стоят у стены, артистка в одной руке держит теплые вещи и одеяла, а в другой любимчика.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева серьезно относится к каждой воздушной тревоги, которую объявляют. Она сразу бросает все свои дела и идет в безопасное место или укрытие. Каждый раз с собой артистка берет, тех без кого своей жизни не представляет.

Оказалось с собой Даша Астафьева обязательно берет всех хвостатых членов семьи - их трое. Пушистые песики Чичико, Луна и Элисс отрада для певицы в это непростое для всех время. На фото, Даша Астафьева показала кадр с одним из своих питомцев. Они стоят у стены, артистка в одной руке держит теплые вещи и одеяла, а в другой свою собачку Луну.

"Когда слышу воздушную тревогу, то забираю з собой все, без чего не могу представить себе жизнь", - написала певица в подписи к фото.

Второй снимок оказался весьма забавным, на нем можно увидеть Чичико, который позирует с топором. Кадр подписан: "Защита удвоилась".

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.