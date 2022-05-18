Как сообщает Politeka.net, 12 мая семья Кристины и Григория Решетников поехали в Польшу. Причиной выезда из Украины популярного телеведущего заключается в проведении благотворительного концерта. Пока Григорий занят, его жена с сыновьями гуляют по улочкам европейского города.
Как призналась Кристина Решетник, в своих Сториз в Инстаграм, ездить куда-то с тремя детьми тот еще квест.
"Мне постоянно кажется, что нам постоянно сочувствуют или удивляются, как же мы с ними справляемся", - отметила жена Григория Решетника и показала на кадрах старшего и младшего сына.
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Кроме того Кристина Решетник призналась, что не может привыкнуть к тому спокойствию, которое царит на улицах Польши.
"Сколько мы ездим по Европе последнюю неделю. Но никак не могу привыкнуть к тому, что жизнь здесь бурлит и люди живут в спокойствии. Почему у нас не так? За что украинцы заслужили другую жизнь?", - посетовала молодая женщина.
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, отец троих детей и ведущий "Холостячки" Решетник намекнул, что не собирается останавливаться.
Также Politeka писала, Решетник ответил, как и почему выехал из Украины во время войны.