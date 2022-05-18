На своей странице в Instagram украинская певица Джамала поделилась болью по поводу этого дня.

"18 мая. Болит еще больше, чем обычно. До этого я никогда и представить не могла, что история может повториться. 78 лет назад советская власть устроила геноцид крымскотатарского народа. Сегодня мы переживаем геноцид украинского народа со стороны россии", — пишет артистка.

Джамала рассказала, что она с семьей ежегодно чтила память жертв депортации в Крыму.

"Когда аннексировали Крым, я приезжала возложить цветы возле памятника в Херсоне. В этом году россия оккупировала и Херсон. Там сейчас пытают и убивают тех, кто не согласен с режимом. Времена изменились, а методы режима — нет. Но наш народ станет ему поперек горла", - заявила певица.

На публикацию отреагировали Леся Никитюк, Алексей Потапенко (Потап) и сотни поклонников певицы:

"Ты прекрасна Джамала, и внешне и душа твоя!";

"Крым - это Украина, крымские татары - украинцы, вместе к победе над необольшевистской нечистью";

"Молимся за крымских татар сегодня😢 Молимся и боремся за Украину";

"Мы обязательно победим и остановим этот геноцид! Слава Нации! Слава ВСУ!".