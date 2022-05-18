На своей странице в Instagram украинская певица Джамала поделилась болью по поводу этого дня.
"18 мая. Болит еще больше, чем обычно. До этого я никогда и представить не могла, что история может повториться. 78 лет назад советская власть устроила геноцид крымскотатарского народа. Сегодня мы переживаем геноцид украинского народа со стороны россии", — пишет артистка.
Джамала рассказала, что она с семьей ежегодно чтила память жертв депортации в Крыму.
"Когда аннексировали Крым, я приезжала возложить цветы возле памятника в Херсоне. В этом году россия оккупировала и Херсон. Там сейчас пытают и убивают тех, кто не согласен с режимом. Времена изменились, а методы режима — нет. Но наш народ станет ему поперек горла", - заявила певица.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
План россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны: "Кремль может..."
Оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается: «Рано говорить, что напряженность спадет»
"Года два-три": в МВД раскрыли, от чего сейчас зависит, сколько продлится война
"Идет дискуссия": мобилизацию готовятся продлить, в Офисе президента раскрыли важные детали
На публикацию отреагировали Леся Никитюк, Алексей Потапенко (Потап) и сотни поклонников певицы:
"Ты прекрасна Джамала, и внешне и душа твоя!";
"Крым - это Украина, крымские татары - украинцы, вместе к победе над необольшевистской нечистью";
"Молимся за крымских татар сегодня😢 Молимся и боремся за Украину";
"Мы обязательно победим и остановим этот геноцид! Слава Нации! Слава ВСУ!".
Напомним, Джамала заметно похудела вдали от Украины, фото преображения.
Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит ее почти двухлетний сын, видео.
Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.