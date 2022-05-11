Артистка зараз в Америці, вона веде активну інформаційну кампанію про війну в Україні.

Відома українська співачка Джамала, яка в 2016 році стала переможницею пісенного конкурсу "Євробачення", зараз активно виступає за кордоном і збирає гроші на допомогу Україні. Крім цього, артистка веде активну інформаційну кампанію, розповідаючи правду про війну в Україні в ЗМІ різних країн світу.

Так, цього разу Джамала виклала в своєму Instagram кадри з США, на яких видно, що вона побувала в студії CNN. Як видно, на знімках співачка позує в довгій жовтій сукні, а зверху накинула подовжену синю сорочку. У підписі до публікації артистка розповіла, що постійно отримує новини з Маріуполя.

"Нон-стопом отримую новини про жахи Маріуполя. Сьогодні мер міста заявив, що до кінця року там можуть померти ще 10000 чоловік. Бо Росія перетворює Маріуполь на гетто. Немає ліків, медичної допомоги, а також водопостачання. Коли більша частина залишаються в місті-хворі і літні люди. Єдиний шанс врятувати понад 150 тисяч маріупольців – провести повну евакуацію міста. У підвалах "Азовсталі" тим часом продовжують вмирати поранені бійці через відсутність медикаментів і можливості їм допомогти", - написала Джамала.

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