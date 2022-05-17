Кожен вступ співачки на благодійних концертах не обходиться без прапора України.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала виступає на благодійних концертах і доносить до іноземців інформацію про те, що відбувається в Україні. Нещодавно один з них пройшов у Туреччині. Співачка вирішила показати, який образ приміряла для виступу.

Для появи на публіці Джамала вибрала вечірню сукню чорного кольору, яке вигідно підкреслила її помітно схудлу фігуру. Замість рукавів сукня має накидку на плечах, тканина якої струмує по руках. Така цікава деталь додала образу жіночності і елегантності одночасно.

Свій образ Джамала доповнила золотим пояском, масивним браслетом і круглими сережками. Варто відзначити, що кожен вступ співачки на благодійних концертах не обходиться без прапора України.

Укладання і ніжний макіяж з акцентом на очі бездоганно підкреслили красу зірки. Феєричний результат роботи над собою.

Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.

Як писала Politeka, Джамала показала, як виглядає майже дворічний син, відео.

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