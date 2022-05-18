Нестор і Оля Цибульська вирішили прислухатись до порад і вирушили разом на прогулянку по лісі.

Як повідомляє Politeka.net, через вторгнення рф в Україну гастрольний графік співачки відсунутий до кращих часів, але Оля Цибульська не сумує.

Вона багато часу проводить зі своїм сином Нестором і знаходить маленькі радості навіть в смутний час. Новими кадрами в компанії хлопчика вона поділилася в Сторіз Instagram.

Кельтські жерці, вірили в цілющу силу дерев. Вони проводили обряди біля священного дуба, просили у нього подарувати їм силу. Даоські мудреці радили медитувати в лісі. Вони вважали, що дерева дають силу і забирають негативну енергію.

Нестор і Оля Цибульська вирішили прислухатись до порад і вирушили разом на прогулянку по лісі, щоб підняти настрій. Хлопчик з мамою знайшли в лісі велике старе дерево і обійняли його з двох сторін, щоб воно подарувало їм свою силу.

"Ми вирішили набратися сил і обійняти дерево. І ви спробуйте. Це так круто", - закликала українців Оля Цибульська.

Нагадаємо, що Цибульська показала, як президент в рожевій панамі "передбачив" перемогу Kalush Orchestra.

Як повідомляла Politeka, Цибульська присоромила українське журі на Євробаченні за скандальне голосування.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська поділилася секретом, як їй можна сподобатися.