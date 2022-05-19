Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда сейчас активно ездит по Европе, рассказывая об украинской кухне. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где в этот раз показал, что значит - поехать в европейском ночном поезде.

На первом кадре Евгений ехал в поезде, сидя в кресле.

"А еще у меня будет первый ночной поезд в Европе. Покажу вам", - написал Клопотенко.

А на втором сторис Евгений уже был в спальном вагоне.

"Это французский поезд. Смотрим и делаем вывод, что укрзализныця - любовь", - написал Евгений.

"Вот тут шесть человек спят. Шесть, Марина... И нет столика для курки-гриль. Укрзализныця - я вас люблю", - было сказано в сторис.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет, как приготовить нежные андруты

А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко одним фото показал, почему украинцы уникальны

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко заинтриговал рассказом о новой девушке



