Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда сейчас активно ездит по Европе, рассказывая об украинской кухне. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где в этот раз показал, что значит - поехать в европейском ночном поезде.
На первом кадре Евгений ехал в поезде, сидя в кресле.
"А еще у меня будет первый ночной поезд в Европе. Покажу вам", - написал Клопотенко.
А на втором сторис Евгений уже был в спальном вагоне.
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"Это французский поезд. Смотрим и делаем вывод, что укрзализныця - любовь", - написал Евгений.
"Вот тут шесть человек спят. Шесть, Марина... И нет столика для курки-гриль. Укрзализныця - я вас люблю", - было сказано в сторис.
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