Популярная украинская певица Оля Полякова, которая из-за войны покинула родной дом и с детьми уехала за границу, помимо благотворительных концертов, придумала интересный проект для поддержки ВСУ. Как оказалось, Оля записывает видеопоздравления украинским воинам, волонтерам и медикам. А недавно к ее инициативе присоединился еще телеведущий и шоумен Владимир Остапчук.

"Друзья, прекрасные новости! К моему проекту с онлайн-поздравлениями новых героев Украины – военных, медиков, волонтеров – присоединился @vova_ostapchuk! Один из самых харизматичных шоуменов нашего государства также будет записывать видео-открытки и поздравлять с днем ​​рождения, дарить хорошее настроение и воодушевление тем, благодаря кому мы с вами сегодня имеем крепкий и надежный тыл. Очень важно помнить и вспоминать людей, которые героически и самоотверженно защищают нашу с вами Украину! Сегодня мы записали в рамках проекта уже больше 3 тысяч поздравлений. Надеюсь, другие звезды шоу-бизнеса будут также приобщаться к инициативе", - рассказала Полякова о своем проекте.

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