Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Звезда кроме съемок в кино также ведет блог в Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Ломали руку?", - спросил один из подписчиков.

"Да, в 12 лет, когда меряла свои первые туфли на подборах", - ответила Анна.

"Как справляетесь со стрессом и плохим настроением?", - спросил еще один человек.

"Готовлю и помогаю людям", - ответила Саливанчук.

"Где бы вы хотели побывать в будущем?", - задал вопрос фанат.

"В Мариуполе", - ответила Анна.

"Сколько вы тратите на себя в месяц?", - задал вопрос еще один человек.

"Я очень экономная женщина, особенно в такое тяжелое время покупаю только необходимое", - ответила Анна.

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