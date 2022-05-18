Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Звезда кроме съемок в кино также ведет блог в Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Ломали руку?", - спросил один из подписчиков.
"Да, в 12 лет, когда меряла свои первые туфли на подборах", - ответила Анна.
"Как справляетесь со стрессом и плохим настроением?", - спросил еще один человек.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"
В ПриватБанке сообщили, кто и почему не сможет снять деньги с карточки: «К сожалению…»
Оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается: «Рано говорить, что напряженность спадет»
Партизаны в Мелитополе уничтожают оккупантов, новые жертвы высокого ранга: что известно
"Готовлю и помогаю людям", - ответила Саливанчук.
"Где бы вы хотели побывать в будущем?", - задал вопрос фанат.
"В Мариуполе", - ответила Анна.
"Сколько вы тратите на себя в месяц?", - задал вопрос еще один человек.
"Я очень экономная женщина, особенно в такое тяжелое время покупаю только необходимое", - ответила Анна.
Напомним, Жена продюсера "Квартал 95" тронула украинцев новым обращением и семейными фото
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" поддержала Лесю Никитюк и обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" пожаловалась на неприятный "сюрприз" от мужа