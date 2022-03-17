Как пишет Politeka.net, популярная актриса Анна Саливанчук является популяррной актрисой, которая сейчас уехала с родственниками к маме и папе, а также теперь старается как-то поддержать своих поклонников. Сейчас из-за агрессии российских военных большинство украинцев вынуждены былит покинуть дома.

Тяжелая ситуация сейчас в Мариуполе, где люди без света, воды, отопления, связи и возможности выбраться. У них также даже нет еды, поэтому горожане под обстрелами находятся в ужасном состоянии.

Перед подрывом Драмтеатра в Мариуполе, близкие Саливанчук вывозили бабушку из Мариуполя: «Вот так выглядит драмтеатр в Мариуполе. Нам удалось вывезти бабушку, но… До Запорожья они не доехали. У них закончился бензин и моста нет, теперь думаем, как привезти туда бензин».

Отметим, сейчас Анна с семьей, сыновьями и самыми близкими людьми вместе дома у родителей. Причем переживают они смену обстановки довольно сложно, в особенности ее маленькие дети. Вчера обстреляли Оболонь в Киеве, прямо рядом с домом актрисы.

Волнение и плохое настроение передалось и маленькому сыну:

«Тяжело, обстреливали наши дома, район. Вот плачет, больно, понимаю все, но тяжело очень» - говорила Анна.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова показала, как "осунулась" за время бессонных ночей: "Мы должны бороться…".

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