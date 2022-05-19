Как пишет Politeka.net, знаменитый шеф-повар и ведущий шоу «МастерШеф» поделился в своем Инстаграм новым постом. В нем кулинар колумбийского происхождения в очередной раз признался в любви Украине. Эктор решил напомнить всем, какой красивой может быть природа нашей страны.
«Украина – красавица! Я посетил за свою жизнь более 50 стран С красотой Украины не сравнится ни Колумбия, ни Доминикана, ни даже Мальдивы», - заявил шеф-повар.
Он снял видео с украинскими видами, на котором наглядно продемонстрировал, о чем говорит.
По мнению Хименеса-Браво, шикарная природа – одна из причин, по которой россияне нацелились на украинскую землю.
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«Именно поэтому орки хотят захватить нашу страну. У себя порядок не умеют наводить, вот и лезут на чужую территорию. Равняют нашу красоту своими ракетами и танками. Гнилая россия, гнилые политики – мы не отдадим эту красоту! И отомстим за наших людей!», - эмоционально заявил Эктор
Напомним, Каменских оправдала переезд в Испанию с Потапом и получила "ответочку" украинцев.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова рассказала о необычном проекте, Остапчук в деле.
Также Politeka писала, что участник Kalush Orchestra впечатлил украинок видом вне сцены.