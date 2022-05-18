Настя Каменских своим рассказом о жизни в Испании вызвала много критики в свой адрес (чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца). В интервью «Зірковому шляху» Каменских сообщила, что за пять дней до вторжения рф в Украину они вместе с Потапом поехали в Испанию, однако сейчас она якобы сильно переживает и у нее даже были панические атаки.

«Мы с двумя матерями уехали. Просыпаешься от крика, тебе звонят и говорят, что война началась. Ты даже не понимаешь. Что значит слово "война". Что такое война? Это когда раздаются сирены, когда убивают людей» - высказалась Каменских.

Она заявила, что никогда в жизни не представляла, что будет переживать подобное, даже были множественные панические атаки. При этом в сети ответы насты совсем не оценили, а ее слова о якобы панических атаках и вовсе высмеяли.

«Какое-то лицемерие; Она ничего не поняла, говорит о том, чего не пережила. Не нужны фальшивые слезы и неискренние слова. Ибо эта искусственность ощущается теми, кто действительно переживает панические атаки((; Иногда лучше промолчать, чем изображать "паническую атаку", если на самом деле не понимаешь состояния людей, живущих под постоянными сиренами и угрозами для жизни родных; Не могу понять, откуда взялись панические атаки, если у Испании все были».

Она также рассказала о первых планах поездки в Испании.

«Я готовила два альбома, у меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом. Мы выехали. Благодарю вселенную за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент», - призналась Каменских.

Певица говорит, что даже не представляет чувства людей, которые слышат взрывы и сирены.