Детям Кристины и Григория Решетников там очень понравилось, судя по счастливым улыбкам на лицах мальчиков - Димы, Саши и Ивана.

Как сообщает Politeka.net, 12 мая семья Кристины и Григория Решетников выехали из Украины. Причиной такого поступка стали благотворительные концерты, которые будет вести Григорий. Едва ли не с первых же часов по прибытию пара стала записывать видео и снимать фото.

К примеру, в первый день недлительного отдыха семья прогулялась по Варшаве в Польше. А теперь они заказали себе экскурсию в Музее естествознания в Австрии. Музей естествознания в Вене по праву считается одним из наиболее богатых и интересных.

Здесь часто можно увидеть родителей с детьми, внимательно рассматривающих экспонаты. Детям Кристины и Григория Решетников также там очень понравилось, судя по счастливым улыбкам на лицах мальчиков Димы, Саши и Ивана.

Их привели в священный трепет огромный скелет диплодока, животные и растения, которых уже давно нет на Земле, знаменитая Венера Виллендорфская со своими пышными формами, драгоценные камни и много других не менее интересных предметов.

"Когда сбываются мечты. Хотя поездка с тремя детьми-дело нелегкое и веселое. Но их счастье, улыбки и благодарность, что сбылась еще одна мечта - увидеть Музей Естествознания, где собраны коллекции динозавров и всех животных мира, дарит безумные эмоции. Мы уже возвращаемся в Украину", - рассказала Кристина Решетник. Таким образом они попрощались с Европой и возвращаются в Украину.

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