Популярный украинский повар Евгений Клопотенко, который активно ведет свою страницу в Instagram, где популяризирует украинскую кухню и не только, похвастался наградой. Оказалось, что украинец стал лучшим фуд-блогером в мире, он получил премию World Influencers and Bloggers Awards в этой номинации.

Евгений показал фото и видео с церемонии награждения, которая проходила в Каннах во Франции и рассказал о своей награде.

"Вчера был в Каннах. Получил мировую премию @wibaglobal как фуд-блогер года. Здесь знаковое не то, что у меня есть награда. Здесь знаковое, что страница в Инстаграме, которая об украинской кухне, получила мировую премию. Что значит: украинская культура еще глубже вписывается в контекст мира. И это однозначная победа украинской гастрономии на мировом уровне. Официально. А я так вот – больше инструментик, который помогает этому произойти", - написал Клопотенко.

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