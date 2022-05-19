Поклонники сравнили ведущую с птицей с разукрашенными крыльями – светлой, прекрасной и нежной одновременно. Известная телеведущая Леся Никитюк также оценила наряд.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Катя Осадчая не упустила случая сделать эффектные фото в День вышиванки и появилась в роскошном платье. Фото в национальном наряде знаменитость поделилась в своем Инстаграм.

Катя Осадчая позировала на фоне живописного кустарника в роскошном вышитом платье желтого цвета и с объемными рукавами. Вышивка выполнена нитками голубого оттенка. Вышитые цветы-фиалки украшали рукава, юбку и верх платья. Поясок подчеркивал тонкую талию Кати Осадчей.

Звезда собрала волосы в аккуратный пучок сзади, но не стала использавать макияж, а показала свою естественную красоту.

Поклонники сравнили ведущую с птицей с разукрашенными крыльями – светлой, прекрасной и нежной одновременно. Известная телеведущая Леся Никитюк также оценила наряд и оставила смайлик в комментариях.

"Настоящая украиночка", "Словно жар-птица, только с разукрашенными крыльями", "Вышиванка-супер! Великолепно!", "Очаровательная и непревзойденная Катеринка", - писали пользователи сети в комментариях.

Напомним, что Осадчая заметно преобразилась ради выхода в эфир.

Как сообщала Politeka, Катя Осадчая удивила видом без косметики, неожиданный кадр.

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