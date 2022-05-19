Надя Дорофеева в вышиванке рассказала о том, благодаря чему Украина двигается вперед.

Как пишет Politeka.net, в День вышиванки популярная певица поделилась проникновенным постом. В нем Надя рассказала, почему нашу страну невозможно лишить будущего.

«В наш дом пришли украсть наше будущее и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали громче петь свои песни, сделали наши желтый и голубой цвета смелости самыми модными во всем мире и как никогда сильно стали держаться за свои корни», - отметила Дорофеева.

Она поделилась своим чувственным черно-белым снимком, на котором позировала в эффектной вышиванке. По словам певицы, украинская культура невероятно глубокая – в ней черпают вдохновение многие современные музыканты, дизайнеры и художники.

«Я думаю, не имея такого бэкграунда, невозможно идти вперед и создавать новое. Без прошлого нет будущего», - написала певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Какая ты невероятная», «Украина – это будущее», «Для украинцы вышиванка это не просто одежда – это история и душа нашего народа», «Наша вышиванка – лучшая», «Такая сильная, наша украинка», - пишут люди.

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