Как пишет Politeka.net, в День вышиванки популярная певица поделилась проникновенным постом. В нем Надя рассказала, почему нашу страну невозможно лишить будущего.
«В наш дом пришли украсть наше будущее и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали громче петь свои песни, сделали наши желтый и голубой цвета смелости самыми модными во всем мире и как никогда сильно стали держаться за свои корни», - отметила Дорофеева.
Она поделилась своим чувственным черно-белым снимком, на котором позировала в эффектной вышиванке. По словам певицы, украинская культура невероятно глубокая – в ней черпают вдохновение многие современные музыканты, дизайнеры и художники.
«Я думаю, не имея такого бэкграунда, невозможно идти вперед и создавать новое. Без прошлого нет будущего», - написала певица.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«Какая ты невероятная», «Украина – это будущее», «Для украинцы вышиванка это не просто одежда – это история и душа нашего народа», «Наша вышиванка – лучшая», «Такая сильная, наша украинка», - пишут люди.
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