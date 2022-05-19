Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей, которая с первых дней вторжения рф на наши земли отправилась домой в родной город помогать беженцам. Также артистка помогает в приюте для переселенцев и каждый день ездит забирать продукты и все необходимое.

В этот раз Никитюк показала милые кадры с детьми, с которыми недавно встретилась во время специального мероприятия. Также артистку возмутило, что некоторые кадры удалил Инстаграм без адекватной на то причины.

"Я проведала детей, которые остались без дома. Которые спаслись от российской оккупации. Смотрите, еще трое детей на фото, жду блоков!" - недовольно подметила Леся в свете последних событий.

Также Никитюк добавила, что верит в будущее своей страны, в детей и их спасение.

Так, вчера Леся задумалась, какую найти себе работу, ведь телеведущие сейчас не нужны. Но это не все проблемы, которые настигли Никитюк. Ведь в новых сторис Инстаграм звезда показала, с чем столкнулась из-за своей публикации с детьми.

Как оказалось, Инстаграм удалил одну из публикаций Никитюк из-за языка вражды или вражеских символов.

"Что конкретно я тут нарушила???? Где тут язык вражды!!!!", - написала Леся в ответ.

Напомним, Никитюк довела до слез своим поведением с маленькими детьми

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