Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая. Звезда снималась у многих проектах, радуя украинцев своей красотой и юмором. Знаменитость с самого начала войны активно поддерживает украинцев, освещая ужасы, которые происходят в Украине, на своей страничке в Инстаграм. А в этот раз Леся решила задумалась о смене профессии, ведь все планы на съемки накрылись "медным тазом".
"Я уже даже была подумала, чтобы осваивать новую профессию. Вы знаете, я люблю маникюр, я могу делать маникюр, я могу стричь псов. Я не плохой риелтор. Людям нахожу квартиры", - сказала Леся.
Звезда также предложила украинцам написать профессию, которой ей стоит заниматься. Украинцы начали активно предлагать разные варианты. Лесе сразу понравился вариант ветеринара, ведь она любит животных.
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