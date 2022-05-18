Телеведущая Леся Никитюк задумалась о смене профессии, ведь сейчас во время войны работы нет.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая. Звезда снималась у многих проектах, радуя украинцев своей красотой и юмором. Знаменитость с самого начала войны активно поддерживает украинцев, освещая ужасы, которые происходят в Украине, на своей страничке в Инстаграм. А в этот раз Леся решила задумалась о смене профессии, ведь все планы на съемки накрылись "медным тазом".

"Я уже даже была подумала, чтобы осваивать новую профессию. Вы знаете, я люблю маникюр, я могу делать маникюр, я могу стричь псов. Я не плохой риелтор. Людям нахожу квартиры", - сказала Леся.

Звезда также предложила украинцам написать профессию, которой ей стоит заниматься. Украинцы начали активно предлагать разные варианты. Лесе сразу понравился вариант ветеринара, ведь она любит животных.

Напомним, Никитюк показала самого любимого и родного человека

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