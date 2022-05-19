Телеведущая Леся Никитюк рассказала, какая неприятность с ней произошла в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Сейчас артистка активно помогает украинцам и освещает войну в Украине. А вчера Леся задумалась, какую найти себе работу, ведь телеведущие сейчас не нужны. Но это не все проблемы, которые настигли Никитюк. Ведь в новых сторис Инстаграм звезда показала, с чем столкнулась из-за своей публикации с детьми.

Как оказалось, Инстаграм удалил одну из публикаций Никитюк из-за языка вражды или вражеских символов.

"Что конкретно я тут нарушила???? Где тут язык вражды!!!!", - написала Леся в ответ.

"Я проведала детей, которые остались без дома. Которые спаслись от российской оккупации. нет нарушений на этих фотках никаких. Там я, ребенок и Мамарика", - написала Никитюк на следующем сторис.

Напомним, Никитюк довела до слез своим поведением с маленькими детьми

А еще Politeka сообщала, что безработная Леся Никитюк задумалась над сменой профессии

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