Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Сейчас артистка активно помогает украинцам и освещает войну в Украине. А вчера Леся задумалась, какую найти себе работу, ведь телеведущие сейчас не нужны. Но это не все проблемы, которые настигли Никитюк. Ведь в новых сторис Инстаграм звезда показала, с чем столкнулась из-за своей публикации с детьми.
Как оказалось, Инстаграм удалил одну из публикаций Никитюк из-за языка вражды или вражеских символов.
"Что конкретно я тут нарушила???? Где тут язык вражды!!!!", - написала Леся в ответ.
"Я проведала детей, которые остались без дома. Которые спаслись от российской оккупации. нет нарушений на этих фотках никаких. Там я, ребенок и Мамарика", - написала Никитюк на следующем сторис.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Принудительная мобилизация: кремль нашел новое "мясо" для фронта, кого будут бросать под пули
"Он должен за это сесть в тюрьму": Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту
Оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается: «Рано говорить, что напряженность спадет»
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Напомним, Никитюк довела до слез своим поведением с маленькими детьми
А еще Politeka сообщала, что безработная Леся Никитюк задумалась над сменой профессии
Также Politeka сообщала, что Никитюк показала самого любимого и родного человека