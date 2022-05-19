Украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram ярким фото в вышиванке и оставила украинцам пронзительное послание, приуроченное к празднику.

На новой фотографии Катя запечатлена в автомобиле, она изящно позирует, держа в руках букет цветов. Перед камерой звезда появилась в оригинальной сине-желтой вышиванке. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Кухар написала: "С Днем Вышиванки! От маленького до взрослого украинца известно, что вышиванка – это генетический код нации. Она – броня украинской души. И эти слова уже не нуждаются в дополнительных пояснениях. Поэтому сегодня хочется о другом. Что вы чувствуете, когда надеваете рубашку? Она об особых ощущениях и воспоминаниях… Словно чувствуешь на себе самые теплые объятия мамы. Будто заходишь домой, а там аромат фирменного ванильного пирога. Вышиванка о наших корнях, воспоминаниях... Она является бесценным наследием от мамы к ребенку, когда каждая нить – это материнская забота и любовь, вшитый оберег".

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