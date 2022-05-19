Певица также рассказала, что накануне праздника одно из ее вышитых платьев выполнило особую миссию.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала часто носит вышитые платья, которые невероятно идут яркой брюнетке. В ее коллекции не один этнический наряд и к культурному наследию нации она относиться исключительно трепетно и уважительно. Несколько нарядов певица показала в своем Инстаграм Сториз.

Есть среди них и стандартное белое с красно-черными узорами, и синее с золотой вышивкой, и ярко-красное, вышитое нитками в тон. По словам Джамалы, она очень любит носить их за границей и считает вышиванку модной и современной одеждой.

"С Днем вышиванки! Верю, что совсем скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших красивейших вышиванках", - написала Джамала в подписи к одному из фото, а также добавила, что вышиванка - это национальная гордость и краса Украины.

Кроме того, певица рассказала, что накануне этого праздника одно из ее вышитых платьев выполнило особую миссию и было продано за 173 тысячи на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пойдут в фонд помощи, пострадавшим в войне украинцам.

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.

Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.