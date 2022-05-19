Как пишет Politeka.net, популярная певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» поделилась в своем Инстаграм новым фото.

В День вышиванки Огневич решила покрасоваться собственным традиционным нарядом. Она поделилась ярким селфи, на котором позировала в легкой белой рубашке с сине-черной вышивкой. На снимке звезда предстала со своей новой прической с кудряшками. В подписи к снимку певица призналась в любви своей стране.

«Несокрушимая Украина! Место Силы древнейших предков. Я люблю тебя всем сердцем и верю, что у нас есть будущее! И вы верьте в это. Всем существом!», - написала Огневич, обратившись к украинцам.

Поклонники артистки не смогли пройти мимо ее поста.

«Злата, вы очень-очень очаровательная девушка», «Красавица», «С праздником вас», «Ой, какая файная. Настоящая украиночка», «Лучшая украинка. Настоящая», «Мы верим, все будет Украина! С праздником», «Лучшая», «Госпожа Злата, вы очень красивая», «Какая неповторимая», «Люблю Украину и верю в счастливое будущее», - пишут люди.

Напомним, Екатерина Кухар написала пронзительное послание украинцам.

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