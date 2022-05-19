Россия очень хотела, чтобы представлять ее на Евровидении отправились Потап и Настя Каменских.

Об этом в новом посте на своей странице в Инстаграм рассказал Алексей Потапенко (Потап), передает Politeka.net.

В публикации артист поделился архивным фото по случаю Дня вышиванке. На снимке Потап позировал рядом с Настей в традиционной украинской вышитой рубашке. За спинами артисты, которые тогда еще выступали дуэтом на сцене и не были женаты, держали флаг Украины.

Исполнитель поделился историей этого фото.

«Это Юрмала 2014 год! Нам тогда журналисты задали вопрос: что вы хотите этим сказать? Мы ответили, что «Любим Украину!», кстати в этот год, как и три года подряд нам предлагали выступить от россии на Евровидении и мы всегда отказывали, потому что мы - украинцы!», - поделился Потап.

По его словам, когда украинец надевает вышиванку, его посыл миру становится очевиден.

«Так что же хочет сказать человек, одевший вышиванку? То, что он любит всем сердцем свою Родину, язык свою соловьиный и культуру своих предков!», - объяснил всем сомневающимся Потап.

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