Популярная украинская певица Алина Гросу, которая осталась в Украине после начала войны, ко Дню вышиванки приготовила украинцам сюрприз – презентацию новой песни. Также в своем Instagram звезда опубликовала кадры из новой фотосессии в украинском стиле, которая видимо снята в образах из нового клипа.

На снимках Алину можно увидеть в необычных нарядах в украинском стиле, с вышиванки, корсетами и пышным венком на голове. Также на кадрах певица показала свою маму, младшего брата Мишу и кучу детишек из ее большой семьи.

В подписи к публикации Гросу написала: "С праздником, друзья мои! С Днем Вышиванки. Я очень счастлива подарить вам именно к сегодняшнему празднику эту песню, вместе с моей постоянной и верной командой. В этом видео участвовали: моя бабушка (мама мамы), сама мама, мой родной младший братец Миша, мои племянники: Ромчик, еще один Ромчик и Кирюша, моя племянница Софийка, а также детки наших близких друзей Дашка и Сашунька. Мы очень хотели поднять ваше настроение, дух и поддержать каждого из вас. У нас очень красивая, цветущая, искренняя, крепкая и сильная культура, надеюсь, что хотя бы частичку ее мы смогли вложить в этот клип и песню! Во время съемок ни один цыпленок не пострадал".

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