Телеведущий обратил внимание на интересную особенность снимков, которые украинцы постят в соцсетях в День вышиванки.

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который с женой Катей Осадчей находятся в Киеве и занимаются волонтерством, поделился в своем Instagram милым фото, приуроченным ко Дню вышиванки. Этот снимок был сделан на вечеринке по случаю 50-летия шоумена, на нем он позирует в красивой вышиванке.

Тогда для празднования своего дня рождения, который Юрий отмечает на День Независимости 24 августа, он надел темно-зеленую дизайнерскую вышиванку с темным орнаментом. Эта рубашка ему очень к лицу, на снимке телеведущий мило улыбается, сложив руки на поясе.

В подписи к публикации Горбунов обратил внимание на интересную особенность снимков, которые украинцы постят в соцсетях в День вышиванки.

"Вы обратили внимание, сегодня все, кто постит фото в вышиванках, улыбаются! Эти фото из прошлой жизни, но мы обязательно снова будем улыбаться и наряжаться в вышиванки в честь победы, не прячем далеко, ведь победа скоро", - написал телеведущий.

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