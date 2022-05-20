Звезда шоу «Танці з зірками» поделился в своем Инстаграм новым постом.

По случаю Дня вышиванки Дикусар решил показать себя поклонникам в этом традиционном украинском наряде. Впрочем, снимок был архивным, ведь сейчас танцор не дома – он защищает нашу страну с оружием в руках.

Хореограф также поделился вторым фото, на котором продемонстрировал, какую патриотичную футболку носит под военной формой.

«До того, как Россия начала кровавое вторжение на территорию моей страны, я в этот день надевал такую ​​вышиванку! Сегодня я надел эту футболку и понял, что мне не обязательно быть в вышиванке, чтобы чувствовать себя украинцем. Любовь к своей родной земле и своему народу внутри меня всегда! И по-настоящему почувствовать праздник в сердце я смогу только тогда, когда братья-герои из Азовстали будут свободны!...Как и весь народ Украины, попавший в грязные лапы оккупантов, которые почему-то решили, что им это сойдет с рук», написал Дикусар.

Он добавил, что украинские защитники не остановятся никогда.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк призналась, почему не надела в праздник вышиванку.

Также Politeka писала, что Каменских мощно обратилась к украинцам, впечатлив видом.