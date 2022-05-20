Оля Фреймут показала своих родных, продемонстрировавших любовь их семьи к Украине.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм известная ведущая поделилась новыми снимками. На них родные Фреймут предстали в самобытных украинских вышиванок по случаю соответствующего праздника.

Традиционный украинский наряд надела и сама ведущая. В платье с вышивкой и традиционным украинским красным поясом Фреймут выглядела очень эффектно.

«Наша вышитая Господом судьба. И красок на вышиванку больше, чем черных нитей. Поздравления от моей семьи, родные украинцы! С праздником», - подписала кадры ведущая.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«Ну так уж хороши эти наши украинцы, листаю ленту и наслаждаюсь», «Невероятные! Какие вышиванки! Какие образы! Какой вкус!!! Все будет Украина!», «какая очаровательная вы и ваша семья! невероятные красавицы-украиночки», «Как вы на бабушку похожи», «Глубокие фото, видно, что это не просто для инстаграма», «Красивая семья, спасибо вам», «Красивая и изысканная женщина, да еще с блеском в глазах», «Красотка! Но это скорее немецкая, нордическая красота, а не украинская», - пишут люди.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" призналась, как дети переживают войну после возвращения в Украину.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк призналась, почему не надела в праздник вышиванку.

Также Politeka писала, что Каменских мощно обратилась к украинцам, впечатлив видом.