Сложно не отметить, что шеф-повар находится в действительно отличной форме.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво вернулся в Киев после поездки по Европе в благотворительных целях. Первым, что он сделал - вернулся к занятиям спортом. Кадрами из тренажерного зала он поделился в своем Инстаграм.

Ничего не помешало Эктору Хименесу-Браво провести эффективную тренировку с весом и продуктивно поработать в зале. Для занятий спортом кулинар выбрал черную футболку с ярким принтом и серые шорты. Чтобы предотвратить появление мозолей, он предусмотрительно надел перчатки.

Эктор Хименес-Браво избавляется от лишних калорий, прорабатывая мышцы рук. При этом сложно не отметить, что шеф-повар находится в действительно отличной форме, потому держитесь, девушки.

Эктор Хименес-Браво также призвал украинцев заниматься спортом, если есть такая возможность: "Нужно держать форму. Не ленитесь и занимайтесь спортом. Нужно быть готовыми ко всему".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.