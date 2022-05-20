Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она сейчас уже три месяца не работает так, как привыкла, однако отсается в Украине и помогает беженцам. Артистка уехала в родной город поближе к маме и там помогает в приюте, а также занимается гуманитаркой.

«Соседи с Киева собрали гуманитарную помощь, и передали через новую почту (70 кг), одежду для детей и самое главное – самокаты. Теперь, если вы слышите в селе детский смех и грохот колес- знайте, это наши.

А вот этой маленькой принцессе передали ходунки через наш телеграм-канал. Спасибо небезразличному человеку!» - поблагодарила Леся и показала частичку своих будней, она все чаще проводит их в компании маленьких деток, когда развозит необходимые вещи.

Также Леся в своем Инстаграм рассказала, почему в День вышиванки не надела праздничный наряд.

"Мои вышиванки остались в Киеве. Тут только футболки. А деньги тратить на новую, пока нет смысла.... Их есть куда сейчас направлять. Буду лайкать сегодня ваши вышиванки", - написала Никитюк.

Также Леся добавила фото, на котором была в джинсовых шортиках, белой блузе и с шикарным венком на голове.

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