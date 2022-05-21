Как пишет Politeka.net известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас активно помогает украинцам, которые вынуждены бежать от войны, и освещает военную агрессию рф. На днях звезда призналась, что у нее есть проблемы с работой и она не знает, чем заняться. Но Никитюк не прекращает поддерживать и подбадривать украинцев своими шутками и фото в соцсетях.
В своем телеграм-канале ведущая поделилась неожиданной находкой. Леся разместила милые фотографии с маленьким желтеньким гусенком в руках.
"Нашла гусенка", - поделилась звезда.
Украинцы в комментариях залюбовались "находкой" и предлагают ему имена:
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"Лееся, верни дитя маме";
"Может назовете гусенка Гусинка?";
"Леся, назови его Байрактар! Это наше оружие! Слава Украине!";
"Леся негодница! Забрала дитя у мамы";
"Какое оно хорошенькое";
"О теперь и у Леси Ивановны есть биологическое оружие";
"Очень красивый гусенок!!!!! Ваш Патрон!"
"солдат биовойск бежал в самоволку, а сержант, сори, полковница его поймала";
"Какое маленькое и миленькое";
"Ну все) теперь воспитывай".
Напомним, Леся Никитюк довела до слез своим поведением с маленькими детьми.
А еще Politeka сообщала, что безработная Леся Никитюк задумалась над сменой профессии.
Также Politeka сообщала, что Никитюк показала самого любимого и родного человека.