Теперь и у Леси Ивановны есть биологическое оружие.

Как пишет Politeka.net известная украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас активно помогает украинцам, которые вынуждены бежать от войны, и освещает военную агрессию рф. На днях звезда призналась, что у нее есть проблемы с работой и она не знает, чем заняться. Но Никитюк не прекращает поддерживать и подбадривать украинцев своими шутками и фото в соцсетях.

В своем телеграм-канале ведущая поделилась неожиданной находкой. Леся разместила милые фотографии с маленьким желтеньким гусенком в руках.

"Нашла гусенка", - поделилась звезда.

Украинцы в комментариях залюбовались "находкой" и предлагают ему имена:

"Лееся, верни дитя маме";

"Может назовете гусенка Гусинка?";

"Леся, назови его Байрактар! Это наше оружие! Слава Украине!";

"Леся негодница! Забрала дитя у мамы";

"Какое оно хорошенькое";

"О теперь и у Леси Ивановны есть биологическое оружие";

"Очень красивый гусенок!!!!! Ваш Патрон!"

"солдат биовойск бежал в самоволку, а сержант, сори, полковница его поймала";

"Какое маленькое и миленькое";

"Ну все) теперь воспитывай".

Напомним, Леся Никитюк довела до слез своим поведением с маленькими детьми.

А еще Politeka сообщала, что безработная Леся Никитюк задумалась над сменой профессии.

Также Politeka сообщала, что Никитюк показала самого любимого и родного человека.