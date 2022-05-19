Как сообщает Politeka.net, Украинские селебритис активно отмечают День вышиванки. И уже показывают свои яркие образы в национальных украинских нарядах. 36-летняя украинская певица Оля Цибульская также не осталась в стороне и похвасталась своим образом в Сториз Инстаграм.
Она отметила, что теперь многие в мире хотят иметь такую вышиванку, как носят украинцы.
"С Днем вышиванки! Сначала мы хотели быть модными, как весь мир - а теперь весь мир хочет быть такими модными, как украинцы. Берегите свое и цените свое", - обратилась к украинцам Оля Цибульская.
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На опубликованных кадрах можно рассмотреть яркий образ Оли Цибульской. Певица выбрала роскошное платье-вышиванку белого цвета с рукавами-фонариками. Платье декорировано орнаментом черного оттенка. В таком наряде Оля Цибульская вышла прогуляться по Львову, прихватив з собой национальный флаг - настоящая украиночка, аж глаз не отвести.
Свой изысканный образ Оля дополнила золотыми серьгами и бусами в тон вышивки. Волосы она уложила в прическу, украсив ее веточками сирени.
Кроме того, Оля Цибульская похвасталась вышиванками своей матери, которые она сама сделала в свое время.
Напомним, что Цибульская подурачилась с сыном и раскрыла, чему научилась после бегства из дома.
Как сообщала Politeka, Цибульская пристыдила украинское жюри на Евровидении за скандальное голосование.
Также Politeka писала, что Цибульская с сыном очаровали необычными забавами в лесу.