Известная украинская певица Оля Полякова, которая после начала войны приняла решение увезти из страны своих дочерей, опубликовала Instagram видео, которым анонсировала новый выпуск шоу "Взрослые девочки".

Эта программа, которую певица делает вместе с телеведущей Машей Ефросининой, до войны была очень популярной среди украинцев. Однако теперь звезды очень долго сомневались, стоит ли снимать новые выпуски.

"Многие наши поступки и слова мы сейчас меряем степенью уместности этого в нынешнем информационном поле. Так что мы с @mashaefrosinina сомневались и о новых выпусках проекта "Взрослые девочки". Мы не знаем наверняка, в каком формате и дальше будем его выпускать, и насколько это будет возможно. Но ваши комментарии и сообщения дали нам мотивацию и желание все же сделать новый выпуск, в котором мы поделились с вами самым болезненным – всем, что пережили в первые дни войны мы, наши семьи, дети, близкие и знакомые", - рассказала Полякова о новом выпуске.

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