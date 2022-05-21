Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который вел много сезонов романтического реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", сообщил поклонникам, что он и его семья вернулись в Украину. И сделал это весьма оригинально.
Григорий опубликовал в Instagram забавное видео, в котором, стоя среди карпатских гор, сначала исполнил знаменитую песню "Червона калина", а затем рассказал о возвращении.
"Соскучился по Карпатам, по Украине. Решетник-фемили уже вернулись, чтобы вместе бороться за независимость. Потому что вместе – мы сила! Украина свободная и несокрушимая!", - радостно говорит Григорий в ролике. А затем кадр смещается и на нем появляется билборд с надписью, которая указывает направление русскому кораблю.
Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Решетника, приветствуя его в Украине: "Слава Украине!", "С возвращением на родную землю!", "Супер", "Еще и поет хорошо! Бывает же такое!", "Слава нашей любимой Украине!", "Браво! С возвращением".
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