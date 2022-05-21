Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном уехала из Украины, оставив мужа дома. Сама девушка уже более двух месяцев живет в Израиле и часто расскаывает, чем там занимается. Причем нередко поведение Репяховой вводит поклонников в недоумение.

В этот раз девушка решила похвастаться подборкой образов, в которых прогуливается в Израиле и проводит время с сыном и родственниками на прогулках. Часто Репяхова рассказывает о том, как проходят ее будни, однако редко говорит о муже и о том, чем он занимается сейчас.

Как можно увидеть, Катерина выбрала светлые тона и классический стиль с минимум открытых и каких-то непривычно ярких образов.

"Вот подборка моих израильских луков" - говорит Катерина.

До этого подборка кадров из отдыха Репяховой с сыном не особо порадовала сеть, а больше разозлила, многих озадачило поведение Катерины, которая оставила мужа и поехала в Израиль на столь долгое время.

В сети отреагировали: «С этой войной не замечаешь как летит время и с ней и наша жизнь : ); Согласна)на все готовое)бабки зарабатывать в любимом городе; Потом приедешь на все готовое. Стыд; Как не стыдно лазить; И вообще, кому до этого должно быть дело? Если бы вы пекли пироги для ВСУ, то не имели бы времени на инстаграмм...».