Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном уехала из Украины, оставив мужа дома. Сама девушка уже более двух месяцев живет в Израиле и часто расскаывает, чем там занимается. Причем нередко поведение Репяховой вводит поклонников в недоумение.
В этот раз девушка решила похвастаться подборкой образов, в которых прогуливается в Израиле и проводит время с сыном и родственниками на прогулках. Часто Репяхова рассказывает о том, как проходят ее будни, однако редко говорит о муже и о том, чем он занимается сейчас.
Как можно увидеть, Катерина выбрала светлые тона и классический стиль с минимум открытых и каких-то непривычно ярких образов.
"Вот подборка моих израильских луков" - говорит Катерина.
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До этого подборка кадров из отдыха Репяховой с сыном не особо порадовала сеть, а больше разозлила, многих озадачило поведение Катерины, которая оставила мужа и поехала в Израиль на столь долгое время.
В сети отреагировали: «С этой войной не замечаешь как летит время и с ней и наша жизнь : ); Согласна)на все готовое)бабки зарабатывать в любимом городе; Потом приедешь на все готовое. Стыд; Как не стыдно лазить; И вообще, кому до этого должно быть дело? Если бы вы пекли пироги для ВСУ, то не имели бы времени на инстаграмм...».
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