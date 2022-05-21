Ежегодно в третью субботу мая Украина отмечает День Европы. В этом году празднование приходится на 21 мая.

На своей странице в Instagram Анна Саливанчук разместила серию трогательных семейных фото. На фотографиях Анна вместе с двумя маленькими сыновьями играют в парку на фоне клумбы с тюльпанами.



"Для нас, украинцев, это особый день. Этот день - отличный повод в очередной раз засвидетельствовать стремление Украины жить в мире и согласии, строить свое будущее в кругу стран объединенной Европы. Сегодня наша страна предстает перед тенями прошлого, которые, как мы думали, были уже давно преодолены. У нас ужасающая война и разрушенные города. Миллионы невинных людей покинули свои дома. Народ отчаянно борется за то, чтобы самому определять собственное будущее", — пишет актриса.





"Поэтому этот день в очередной раз напоминает нам, что Европа не ограничивается границей с Украиной – она живет в сердце каждого украинца", — добавила жена продюсера "Квартал 95".

Украинцы в комментариях восхищаются звездной семьей:

"Мальчики такие хорошенькие";

"Вы такие милые";

"Лучшие".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.

Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.