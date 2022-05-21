Как пишет Politeka.net, популярная телеведущая Маша Ефросинина показала отрывок из нового интервью с певицей Олей Поляковой. Как известно, артистки уже не раз снимают подобные выпуски "Взрослые девочки", общаясь на различные темы.
«Сегодня на моём канале вышел новый выпуск #ВзрослыеДевочки… Не тот, что мы записали в феврале и которым хотели начать новый сезон! Не такой, к которому вы привыкли и за что полюбили наши с Олей посиделки: в нем нет смеха и забористых, легкомысленных историй» - поделилась мыслями Ефросинина.
Она отметила, в этот раз они с Поляковой предстали такими, какими их сделали 85 дней войны.
«Честно, долго не знали, как снимать, но случай, как всегда, все помог понять- мы задумали с Олей совместный благотворительный концерт, встретились, провели его и поняли, что не можем остановиться общаться с публикой, а она отвечает нам тем же! Параллельно же всё это время нам обеим в Директы сыпятся просьбы вернуть проект! Мы соскучились друг по другу и по вам, девочки! Как бы вы не восприняли этот выпуск!» - поделилась мыслями телеведущая.
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Напомним, что после вторжения рф в Украину, телеведущая занималась помочью беженцам и лично ездила проверить, в каких условиях находятся беженцы на вокзалах и пунктах ожидания во Львове.
Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, с какой болью переживает новости об обстрелах Харьковщины.
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