Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном уехала из Украины, а также провела два месяца в Израиле у родственников. Перед тем, как уезжать обратно, девушка рассказала о неожиданной неприятности с сыном, которая заставила ее поволноваться.

«Мы неотложно едем в больницу. С Мишуткой проблема. Мы в пункте скорой помощи, украинским беженцам все бесплатно. Сделали рентген, я тут. Прежде всего – всем спасибо за вашу поддержку. Что случилось? Я с утра заметила, что когда беру на руки Мишу – он плачет.

И ножки выпрямляет, я не отнеслась к этому серьезно. Мы приехали с Иерусалима и еще тогда все было нормально. Казалось бы, что здесь такого – болит коленка у ребенка. Если бы не один диагноз, который знакомый нашей семье, когда опухает ножка. Это болезнь передается через кровь, бактерия. Это разъедает кость, а у Миши как раз есть царапина.

У меня вся жизнь пролетела перед глазами. Под вечер температура 37,5. Нет аппетита, слабый.

Можете себе представить, что я ощутила, когда просчитала все строчки. Это тот страшный диагноз. Я очень сильно испугалась, еще и отлетаем. Я конечно рада, что ничего страшного не нашли.

До этого девушка решила похвастаться подборкой образов, в которых прогуливается в Израиле и проводит время с сыном и родственниками на прогулках. Часто Репяхова рассказывает о том, как проходят ее будни, однако редко говорит о муже и о том, чем он занимается сейчас.

Как можно увидеть, Катерина выбрала светлые тона и классический стиль с минимум открытых и каких-то непривычно ярких образов.

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