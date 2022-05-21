Як пише Politeka.net, популярна телеведуча Маша Єфросиніна показала уривок з нового інтерв'ю зі співачкою Олею Поляковою. Як відомо, артистки вже не раз знімають подібні випуски "дорослі дівчатка", спілкуючись на різні теми.

"Сьогодні на моєму каналі вийшов новий випуск #Взрослиедевочки... не той, що ми записали в лютому і яким хотіли почати новий сезон! Не такий, до якого ви звикли і за що полюбили наші з Олею посиденьки: в ньому немає сміху і забористих, легковажних історій» - поділилася думками Єфросиніна.

Вона зазначила, цього разу вони з Поляковою постали такими, якими їх зробили 85 днів війни.

"Чесно, довго не знали, як знімати, але випадок, як завжди, все допоміг зрозуміти - ми задумали з Олею спільний благодійний концерт, зустрілися, провели його і зрозуміли, що не можемо зупинитися спілкуватися з публікою, а вона відповідає нам тим же! Паралельно ж весь цей час нам обом в Директиви сипляться прохання повернути проект! Ми скучили один за одним і по вам, дівчатка! Як би ви не сприйняли цей випуск!» - поділилася думками телеведуча.

Нагадаємо, що після вторгнення рф в Україну, телеведуча займалася допомогою біженцям і особисто їздила перевірити, в яких умовах перебувають біженці на вокзалах і пунктах очікування у Львові.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповів, з яким болем переживає новини про обстріли Харківщини.

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