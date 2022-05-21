Як пише Politeka.net Катя Репяхова з маленьким сином виїхала з України, а також провела два місяці в Ізраїлі у родичів. Перед тим, як їхати назад, дівчина розповіла про несподівану неприємності з сином, яка змусила її похвилюватися.

"Ми невідкладно їдемо в лікарню. З Мишко проблема. Ми в пункті швидкої допомоги, українським біженцям все безкоштовно. Зробили рентген, я тут. Перш за все-всім спасибі за вашу підтримку. Що сталося? Я з ранку помітила, що коли беру на руки Мішу - він плаче.

І ніжки випрямляє, я не поставилася до цього серйозно. Ми приїхали з Єрусалиму і ще тоді все було нормально. Здавалося б, що тут такого – болить коліно у дитини. Якби не один діагноз, який знайомий нашій родині, коли опухає ніжка. Це хвороба передається через кров, бактерія. Це роз'їдає кістку, а у Міші якраз є подряпина.

У мене все життя пролетіло перед очима. Під вечір температура 37,5. Немає апетиту, слабкий.

Можете собі уявити, що я відчула, коли прорахувала всі рядки. Це той страшний діагноз. Я дуже сильно злякалася, ще й відлітаємо. Я звичайно рада, що нічого страшного не знайшли.

До цього дівчина вирішила похвалитися добіркою образів, в яких прогулюється в Ізраїлі і проводить час з сином і родичами на прогулянках. Часто Репяхова розповідає про те, як проходять її будні, проте рідко говорить про чоловіка і про те, чим він займається зараз.

Як можна побачити, Катерина вибрала світлі тони і класичний стиль з мінімум відкритих і якихось незвично яскравих образів.

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