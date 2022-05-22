Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно вернулась из Америки, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милым фото, а в подписи к нему рассказала о средствах, которые удалось собрать во время ее благотворительных концертов, а также поблагодарила всех причастных.

"На данный момент мы собрали более 4 500 000 млн. грн во время благотворительных концертов на помощь и поддержку Украины. Арт-фронт работает, и мы с командой продолжим наши дела! Особая атмосфера на этих концертах я еще никогда подобного не чувствовала. У нас у всех болит сильно, глубоко, но в то же время — в каждом жива надежда и вера в Победу Украины", - написала Злата.

А также добавила слова благодарности и поддержки всем украинцам: "Я от сердца благодарю каждого украинца, из каждого уголка мира за такую ​​ВАЖНУЮ помощь и не безразличие! В борьбе рождается нация. Наша борьба длится уже не одно столетие. Сила рода и предков нам поможет победить. А наша задача сохранить единство, которое мы получили сейчас таким адским путем. Наша задача – помнить: КТО мы и ОТКУДА. Из Украины".

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