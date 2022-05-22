Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова дала очередное интервью Маше Ефросининой и представила вместе с ней выпуск "Взрослые девочки". Не прошли артистки мимо темы депрессии и чувства вины, ведь они обе выехали из страны.

«Не могла спать нормально, где-то полтора месяца просыпалась в половине седьмого. И сразу же смотрела новости. И мои дети спустя две недели почти сказали, можно мы хоть не под бомбы просыпаться будем.

А я не хотела жить, не хотела дышать. У меня была такая дикая депрессия. Ведь когда тебе сорок лет, ты шел к своей карьере много-много лет, работал, как проклятая лошадь и наконец-то у тебя стало что-то получаться… в сорок лет тебя просто берет и выкидывает нафиг из своей жизни. Разлучает с домом, с мужем, с отцом твоих детей. И ничего нет.

Нечем было заняться, а дети потеряли друзей, даже физически. Маша потеряла свою подругу, ее убили оккупанты, когда та ехала из Ирпеня. Там только девочка 7-летняя осталась и то без руки. Как это пережить? И только тогда я решила вывезти детей заграницу. Это было сложно» - рассказала Полякова.

Полякова ответила, что в тот момент сама думала, что уже никому не нужна – больше у нее нет профессии.

«Больше никогда не услышу аплодисментов, не буду на сцене выступать так, как выступала. Мы просто с девочками лежали втроем в одной кровати. Я говорила им хоть погулять, подышать воздухом. А у меня не было сил делать что-то. Только пустота внутри, выжженная дыра» - рассказывает артистка.

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