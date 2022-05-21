Известная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая после начала войны выехала за границу и начала выступать на благотворительных концертах, поделилась в Instagram кадрами с марша украинцев в вышиванках посреди Европы.
Как оказалось, Алена побывала на таком марше в Берлине, и он был посвящен Дню вышиванки, который на днях отмечали в Украине. Теперь же в День Европы звезда обратилась к братьям-европейцам с благодарностью.
"Совсем недавно состоялся День вышиванки, и я смогла присоединиться к участникам марша в городе Берлин. Но я знаю, что такие марши проходили по всем странам ЕС. И так сложилось, что сегодня День Европы, и очень много европейских стран стали для нас убежищем, стали местом, где нам оказывают помощь, и люди, причастные к этому, стали для нас настоящими братьями!
В этот день хочется поблагодарить всех европейских стран, принимающих украинцев, отвечающих на запросы нашего государства, наших военных, наших волонтеров, и проявляющих к нам сильное внимание, уважение и понимание. Это очень ценно, спасибо! Слава Украине! Слава странам Европы!", - написала Alyona Alyona.
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