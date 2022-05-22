Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным. После этого пара женилась, а в прошлом году Даша родила первенца. А на днях пара отпраздновала вторую годовщину свадьбы. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Или были у вас проблемы со спиной после родов, и что при болях помогало?", - спросил фанат.

"Девочки, у меня пздц со спиной. Это одна из причин, почему сейчас не можем планировать второго ребенка, моя спина просто не выдержит. У меня вчера поднялась температура, так я плохо себя чувствовала, потому что просто не могла разонуться. Спина просто умирает, ибо каждый день на мне висит маленькое счастье в 12 кг, 86 см роста. Я сейчас занимаюсь тем, что восстанавливаю спину. Массажи, корсеты, растяжки, спорт и т. д", - написала Квиткова.

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