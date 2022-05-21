Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, какое счастье обрела за два года замужества, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Через некоторое время пара женилась и активно ведет блог о своей совместной жизни в Инстаграм. Даша в новой публикации решила показать, какое счастье обрела за 2 года замужества.

На первом фото Даша была рядом с Никитой. А на втором уже показывала их счастье - сына Льва.

"2 года женаты", - написала Квиткова.

Фанаты, включая Злату Огневич, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Поздравляем, вы прекрасные", "Такие искренние, счастья вам", "Вы - любовь", "Боже, как мило", "Поздравляю! Ваша семья очень мне симпатизирует", "Благодаря вам верю, что любовь существует! Вы коты", "Искренние поздравления. Желаю крепкой, верной и искренней любви! Мирного неба! И здоровье всей семье!".

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