Даша показала, как приводит себя в порядок, а также беспокоится о здоровье.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, которая стала блогером сразу после проекта, так как получила целую аудиторию и фанатов, и недоброжелателей. Сейчас Даша рассказывает о простых буднях с сыном и мужем, а также о том, как приводит себя в порядок.

Как известно, за время беременности Даша набрала 30 килограмм и продолжает все еще приходить в форму, однако нагрузка на ее спину оказалась довольно серьезной, и она до сих пор продолжает носить корсет, чтобы как-то поддерживать себя.

«Этот корсет конечно хорошо делает фигуру, хорошо спину держит и круто помогает мне. Однако дышать в нем очень тяжело и единственное, что можно делать – так это пить воду» - пожаловалась Квиткова.

Тем не менее, ее проблема со здоровьем остается с периода беременности. Дело в том, что Даша уже давно жалуется на проблемы со спиной и поэтому теперь мужу даже приходится ей помогать делать специальный массаж.

Поэтому Квиткова без прикрас показала, как за ней ухаживает Добрынин, пока она отдыхает после насыщенного дня.

"Весь день ношу корсет, ибо спина умирает, а потом прошу сделать такой массаж, так как спина умирает" - говорит Даша.

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