Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, которая стала блогером сразу после проекта, так как получила целую аудиторию и фанатов, и недоброжелателей. Сейчас Даша рассказывает о простых буднях с сыном и мужем, а также о том, как приводит себя в порядок.
Как известно, за время беременности Даша набрала 30 килограмм и продолжает все еще приходить в форму, однако нагрузка на ее спину оказалась довольно серьезной, и она до сих пор продолжает носить корсет, чтобы как-то поддерживать себя.
«Этот корсет конечно хорошо делает фигуру, хорошо спину держит и круто помогает мне. Однако дышать в нем очень тяжело и единственное, что можно делать – так это пить воду» - пожаловалась Квиткова.
Тем не менее, ее проблема со здоровьем остается с периода беременности. Дело в том, что Даша уже давно жалуется на проблемы со спиной и поэтому теперь мужу даже приходится ей помогать делать специальный массаж.
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Поэтому Квиткова без прикрас показала, как за ней ухаживает Добрынин, пока она отдыхает после насыщенного дня.
"Весь день ношу корсет, ибо спина умирает, а потом прошу сделать такой массаж, так как спина умирает" - говорит Даша.
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