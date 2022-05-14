Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая была долгое время в группе "Время и Стекло". Сейчас звезда занимается сольной карьерой, а недавно стало известно, что певица разошлась с артистом Владимиром Дантесом, с которым вместе была более 10 лет. А 13 мая Надя объявила о том, что планирует записать песню в дуэте, опубликовав фото в Инстаграм.
После этого Дорофеева сделала репост в своем сторис, предложив фанатам угадать имя артистка, с кем она споет.
"Как думаете, с кем будет дуэт?", - написала Дорофеева.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
В Киеве судят первого оккупанта: за что ему грозит пожизненное
Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"
В Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 мая
"Жрут икру, пока города превращаются в руины": в "ДНР" устроили праздник с Лепсом во время войны
На следующем сторис Надя опубликовала предположения фанав. Среди имен назывались Дантес, Макс Барских, Санина, Артем Пивоваров, Джамала, Позитив и Монатик.
"Где-то тут есть правильный ответ", - написала Надя.
Напомним, Надя Дорофеева удивила идеей, как помогать пострадавшим украинцам
А еще Politeka сообщала, что Осадчая мощно обратилась к мировой общественности, Дорофеева оценила
Также Politeka писала, что Дантес ответил на слухи о том, что Дорофеева ушла от него к другому