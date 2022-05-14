Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая была долгое время в группе "Время и Стекло". Сейчас звезда занимается сольной карьерой, а недавно стало известно, что певица разошлась с артистом Владимиром Дантесом, с которым вместе была более 10 лет. А 13 мая Надя объявила о том, что планирует записать песню в дуэте, опубликовав фото в Инстаграм.

После этого Дорофеева сделала репост в своем сторис, предложив фанатам угадать имя артистка, с кем она споет.

"Как думаете, с кем будет дуэт?", - написала Дорофеева.

На следующем сторис Надя опубликовала предположения фанав. Среди имен назывались Дантес, Макс Барских, Санина, Артем Пивоваров, Джамала, Позитив и Монатик.

"Где-то тут есть правильный ответ", - написала Надя.

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