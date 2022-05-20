Надя и Алексей всегда хорошо общались друг с другом.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной артисткой, которая выступала в группе "Время и Стекло" десять лет вместе с артистом Алексеем Завгородним "Позитивом". Они прошли через многое вместе и оба уже разведены.

При этом пара поддерживает очень теплые и дружеские отношения много лет, несмотря ни на что. В день рождения Позитива, Надя эмоционально обратилась к нему, а сам певец после записал трогательное видео с призывом помочь нуждающимся, так как сейчас не до празднования.

«Сегодня твой день. Дорогой мой. Талантливый, дорогой человек. Как много всего мы прошли вместе. Спасибо тебе за все. Люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастливым. Давайте засыпем Лешку поздравлениями», - написала Дорофеева под счастливыми кадрами с Позитивом.

«Позитив нам всем 💛💙 Люблю!» - отвечает Алексей и публикует видео со своим обращением.

Также ранее в День вышиванки популярная певица поделилась проникновенным постом. В нем Надя рассказала, почему нашу страну невозможно лишить будущего.

«В наш дом пришли украсть наше будущее и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали громче петь свои песни, сделали наши желтый и голубой цвета смелости самыми модными во всем мире и как никогда сильно стали держаться за свои корни», - отметила Дорофеева.

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