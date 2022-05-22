Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая уже несколько недель путешествует по странам, чтобы устроить благотворительные концерты. Злата также часто рассказывает о ситуации в Мариуполе, нередко удивляя публику.
"Гуляю и кайфую - столько красивых людей на улицах Киева" - пишет Огневич под новыми кадрами из отдыха. После очередного концерта она вернулась из заграницы и теперь показывает, как возвращает прежний образ жизни.
«На данный момент мы собрали более 4 500 000 млн. грн во время благотворительных концертов на помощь и поддержку Украины. Арт-фронт работает, и мы с командой продолжим наши дела!
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Особая атмосфера на этих концертах я еще никогда подобного не чувствовала. У нас у всех болит сильно, глубоко, но в то же время — в каждом жива надежда и вера в Победу Украины» - говорит Злата.
Как известно, на "Холостячке" Злате построить отношения с победителем проекта Злате не удалось, ведь пара довольно быстро рассталась после финала. Но слухи о личной жизни певицы после этого не угасли. В фан-группе "Холостяка" появилось фото Огневич с судьей "Мастер Шеф" Эктором Хименес-Браво.
"Вместе?", - спросил админ.
"Пишите догадки, мы думаем что нет, но много думает что да", - было добавлено в публикации.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" блеснул накачанными формами в зале
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