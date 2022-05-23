Популярная украинский шоумен, телеведущий и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", где нашел свою любовь Дашу Квиткову, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.
Так, в этот раз Никита выложил в сторис забавные кадры со своим маленьким сынишкой Львом, которого растит вместе с Дашей. Малышу скоро исполниться уже годик, и похоже, он хорошенько "дает жизни" звездным родителям.
На видео Добрынин показал Льва, который. по его словам, в этот раз побил рекорд по позднему подъему. Шоумен рассказал, что обычно его сын просыпает очень рано и начинает разговаривать.
"Лев сегодня просто побил рекорд по позднему подъему. Обычно малой рано встает и давай разговаривать", - подписал сторис Никита. Он также показал милого домашнего любимца – котика Каспера, который как будто присматривает за ребенком.
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Напомним, "Так я плохо себя чувствовала": жена "Холостяка" Добрынина рассказала, почему не может завести второго ребенка.
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