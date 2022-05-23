Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая осталась в Украине и продолжает работать на телевидении, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Однако, в этот раз ее пост был со словами возмущения.

На своей странице Лилия опубликовала красивое фото, на котором стоит спиной к камере, а в подписи к нему написала пост-послание к некоторым комментаторам. Так, по словам телезвезды, у нее в комментариях проявляют свою позицию некоторые люди, которые не поддерживают Украину. Таким комментаторам телеведущая посоветовала отписаться от ее страницы в Instagram.

"Дорогие мои! В этот воскресный день я коленопреклоненно прошу: все, кто против Украины, кто за россию, для кого путин – ок, кто называет войну спецоперацией или те, кто ее поддерживает, - пожалуйста, отпишитесь. Вам здесь не место. Потому что иногда как зайду в комменты, то шокируюсь. "Золотой серединки" нет: идет война, негласно объявленная россией, кремлевский диктатор пытается удовлетворить свои аппетиты, хотя уже понял, что мы ему – не по зубам. Убивают наших людей, наших военных, детей. И всем понятно, кто виноват. И точка. А если непонятно, то отписывайтесь, пожалуйста. Здесь вам не место нелюбви к Украине и ее народу", - написала Ребрик.

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